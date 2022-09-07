Як пише Politeka.net, Ганна Богдан - учасниця шоу "Холостяк" із Михайлом Заливаком. Учасниці вдалося перемогти на проекті, після чого пара понад рік будувала стосунки. Але війна стала справжнім випробуванням для багатьох пар, і Ганна з Михайлом не змогли подолати ці труднощі. Богдан зізналася, що вони тепер уже не разом. Натомість Анна стала доволі успішною блогеркою в Інстаграм, де за нею стежать сотні тисяч українців.

А цього разу Ганна вирішила розповісти про свою хворобу.

"Лікує мене масажем", - написала Богдан, показуючи кішку Михайла Заливака, яка залишилася у її мами на деякий час.

"Зараз багато знайомих також захворіли...", - продовжила Ганна.

"Як ваше здоров'я? Вболіваєте", - запитала зірка і додала варіанти відповіді.

"Поки хворію, переглядаю один із фільмів, який ви мені радили", - написала зірка на наступний сторіс і показала, як проводить час.

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