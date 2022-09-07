Як пише Politeka.net, Ганна Богдан - учасниця шоу "Холостяк" із Михайлом Заливаком. Учасниці вдалося перемогти на проекті, після чого пара понад рік будувала стосунки. Але війна стала справжнім випробуванням для багатьох пар, і Ганна з Михайлом не змогли подолати ці труднощі. Богдан зізналася, що вони тепер уже не разом. Натомість Анна стала доволі успішною блогеркою в Інстаграм, де за нею стежать сотні тисяч українців.
А цього разу Ганна вирішила розповісти про свою хворобу.
"Лікує мене масажем", - написала Богдан, показуючи кішку Михайла Заливака, яка залишилася у її мами на деякий час.
"Зараз багато знайомих також захворіли...", - продовжила Ганна.
В ОП заговорили про перемовини та коли буде підписано мирний договір з рф: "Якщо дозволити росії..."
"І рибу підкормили": у Мережі з'явилося фото знищеної баржі окупантів, багато "двохсотих"
У Кремля нова стратегія після провалу "візьмемо Київ за три дні", у чому вона полягає: "Замість армії..."
"Решту ви можете купити": найбагатша співачка України вразила кадрами з доньками-близнятами
"Все пропало, нас кинули": Віталій Кім розкрив, яка зараз ситуація на Херсонщині
"Як ваше здоров'я? Вболіваєте", - запитала зірка і додала варіанти відповіді.
"Поки хворію, переглядаю один із фільмів, який ви мені радили", - написала зірка на наступний сторіс і показала, як проводить час.
Нагадаємо, переможниця "Холостяка" Богдан показала у незвичайній позі, як можна худнути
А ще Politeka повідомляла, що переможниця "Холостяка" Богдан у короткому топі влаштувала нескромну фотосесію
Також Politeka писала, що переможниця "Холостяка" Ганна Богдан показала кота екс-коханого Залівака