Победительница одного из сезонов "Холостяка" Анна Богдан показала, как приводит фигуру в порядок.

Популярная украинская блогерша Анна Богдан, которая была победительницей реалити-шоу "Холостяк" начала снова активно вести социальные сети. Девушка год состояла в отношениях с главным героем проекта, но раскрывать детали расставания не стала.

Она предпочла лишь сообщить новость о переменах в своей жизни. После этого Анна сменила стиль, прическу и переехала от Заливако в другую квартиру. Более того, Богдан активизировала тренировки и начала ходить на различные занятия не только в спортзале.

Как известно, Анна похудела на несколько килограммов и не раз рассказывала о том, как правильно сбрасывать лишнее. Также Богдан поделилась несколькими кадрами из своих новых занятий:

«Сегодня аэростретчинг. Разминка перед интересными упражнениями. И немножко медитации, в такой позе мы сидели несколько минут» - рассказывает Анна.

Также Анна поделилась кадрами из новой фотосессии, на которых престала в нескромном образе.

В подписи к публикации Богдан написала: "Счастье – это не удачное сочетание внешних обстоятельств. Это просто состояние вашего ума". Поклонники тут же принялись комментировать новую фотосессию блогерши:

Напомним, Ефросинина нарвалась на волну хейта из-за заметного похудения: "Ибо честно, как анорексия".

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