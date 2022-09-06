Популярная украинская блогерша Анна Богдан, которая была победительницей реалити-шоу "Холостяк" начала снова активно вести социальные сети. Девушка год состояла в отношениях с главным героем проекта, но раскрывать детали расставания не стала.
Она предпочла лишь сообщить новость о переменах в своей жизни. После этого Анна сменила стиль, прическу и переехала от Заливако в другую квартиру. Более того, Богдан активизировала тренировки и начала ходить на различные занятия не только в спортзале.
Как известно, Анна похудела на несколько килограммов и не раз рассказывала о том, как правильно сбрасывать лишнее. Также Богдан поделилась несколькими кадрами из своих новых занятий:
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«Сегодня аэростретчинг. Разминка перед интересными упражнениями. И немножко медитации, в такой позе мы сидели несколько минут» - рассказывает Анна.
Также Анна поделилась кадрами из новой фотосессии, на которых престала в нескромном образе.
В подписи к публикации Богдан написала: "Счастье – это не удачное сочетание внешних обстоятельств. Это просто состояние вашего ума". Поклонники тут же принялись комментировать новую фотосессию блогерши:
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