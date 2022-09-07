Как пишет Politeka.net, Анна Богдан - участница шоу "Холостяк" с Михаилом Заливако. Участнице удалось победить на проекте, после чего пара более года строила отношения. Но война стала настоящим испытанием для многих пар и Анна с Михаилом не смогли преодолеть эти трудности. Богдан призналась, что они теперь больше не вместе. Зато Анна стала довольно успешной блогеркой в Инстаграм, где за ней следят сотни тысяч украинцев.
А в этот раз Анна решила рассказать о своей болезни.
"Лечит меня массажем", - написала Богдан, показывая кошку Михаила Заливако, которая осталась у ее мамы на некоторое время.
"Сейчас много знакомых тоже заболели...", - продолжила Анна.
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"Как ваше здоровье? Болеете", - спросила звезда и добавила варианты ответа.
"Пока болею, пересматриваю один из фильмов, который вы мне советовали", - написала звезда на следующем сторис и показала, как проводит время.
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