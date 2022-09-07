Как пишет Politeka.net, Анна Богдан - участница шоу "Холостяк" с Михаилом Заливако. Участнице удалось победить на проекте, после чего пара более года строила отношения. Но война стала настоящим испытанием для многих пар и Анна с Михаилом не смогли преодолеть эти трудности. Богдан призналась, что они теперь больше не вместе. Зато Анна стала довольно успешной блогеркой в Инстаграм, где за ней следят сотни тысяч украинцев.

А в этот раз Анна решила рассказать о своей болезни.

"Лечит меня массажем", - написала Богдан, показывая кошку Михаила Заливако, которая осталась у ее мамы на некоторое время.

"Сейчас много знакомых тоже заболели...", - продолжила Анна.

"Как ваше здоровье? Болеете", - спросила звезда и добавила варианты ответа.

"Пока болею, пересматриваю один из фильмов, который вы мне советовали", - написала звезда на следующем сторис и показала, как проводит время.

Напомним, победительница "Холостяка" Богдан показала в необычной позе, как можно худеть

А еще Politeka сообщала, что победительница "Холостяка" Богдан в коротком топе устроила нескромную фотосессию

Также Politeka писала, что победительница "Холостяка" Анна Богдан показала кота экс-возлюбленного Заливако



