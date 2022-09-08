Популярна українська співачка та зірка "Євробачення" Джамала, яка з початку війни почала активно виступати та роздавати інтерв'ю на підтримку України, продовжує свій шлях у цьому напрямі. Нещодавно українська артистка стала учасницею польської адаптації проекту "Танці із зірками", де вона також нагадує про Україну.

У своєму Instagram Джамала опублікувала яскраві кадри із лаштунків другого ефіру, який відбувся минулими вихідними, а у підписі до публікації розповіла, з якими труднощами зіткнулася в польських "Танцях із зірками". На фотографіях можна побачити польського хореографа Яцека Єшке, який став партнером української співачки на паркеті танцювального шоу.

"За ці півроку багато хто робив те, що їм невластиво. Я тут не виняток. Мої концерти сьогодні не завжди про музику, а танці – не про танці. Перед кожним пачка обов'язкових пунктів: сказати про фандрейзинг, закликати підписати петицію… і тут, головне , ще й кожного разу бути різною, щоб глядач, слухач, читач банально не втратив увагу. Не переключився, бо "знову про Україну". Така ж історія з танцями. За ці півроку я перезавантажила уявлення про свої завдання як артиста. Супербагато нового , невластивого. Але щоразу хочеться допомагати країні в тому ж темпі. Участь у цьому проекті для мене можливість сказати, нагадати і нарешті зібрати з Polsat Foundation. Дякую всім, хто підтримує", - поділилася Джамала.

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