Ектор Хіменес-Браво зазначив, що ця закуска користується популярністю не лише серед вегетаріанців, а й серед м'ясоїдів.

Як повідомляє Politeka.net, хумус — близькосхідна закуска, яку можна також використовувати як соус, заправку або повноцінну страву. Кулінар, суддя шоу "МастерШеф" та ресторатор Ектор Хіменес-Браво поділився в Інстаграм своїм улюбленим рецептом хумусу з авокадо.

Ектор Хіменес-Браво зазначив, що рецепт ще й універсальний, підійде як на сніданок, так і вечірній келих вина з друзями.

Все, що знадобиться, це:

Авокадо – 1 шт

Тахіні – 30 грам

Нут - 200 грам

Кінза – 20 грам

Часник – 5 грам

Лайм – 20 грам

Оливкова олія – 50 мл

сіль

Ектор Хіменес-Браво використовує нут із банки, який завдяки перебування в рідині потім швидко вариться. Якщо ви використовуєте звичайний нут, його потрібно спочатку замочити на кілька годин.

Приготування:

Відваріть нут до тих пір, поки не відшаруються або не відстануть шкірки, потім зніміть їх і злийте воду. Поєднайте всі інгредієнти в кухонному комбайні і змішайте їх до однорідної маси.

Прикрасити хумус можна горішками чи чилі, а їсти з лавашем чи грінками.

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