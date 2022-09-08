Як повідомляє Politeka.net, хумус — близькосхідна закуска, яку можна також використовувати як соус, заправку або повноцінну страву. Кулінар, суддя шоу "МастерШеф" та ресторатор Ектор Хіменес-Браво поділився в Інстаграм своїм улюбленим рецептом хумусу з авокадо.

Ектор Хіменес-Браво зазначив, що рецепт ще й універсальний, підійде як на сніданок, так і вечірній келих вина з друзями.

Все, що знадобиться, це:

  • Авокадо – 1 шт
  • Тахіні – 30 грам
  • Нут - 200 грам
  • Кінза – 20 грам
  • Часник – 5 грам
  • Лайм – 20 грам
  • Оливкова олія – 50 мл
  • сіль

Ектор Хіменес-Браво використовує нут із банки, який завдяки перебування в рідині потім швидко вариться. Якщо ви використовуєте звичайний нут, його потрібно спочатку замочити на кілька годин.

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Приготування:

Відваріть нут до тих пір, поки не відшаруються або не відстануть шкірки, потім зніміть їх і злийте воду. Поєднайте всі інгредієнти в кухонному комбайні і змішайте їх до однорідної маси.

Прикрасити хумус можна горішками чи чилі, а їсти з лавашем чи грінками.

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