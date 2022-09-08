Як повідомляє Politeka.net, хумус — близькосхідна закуска, яку можна також використовувати як соус, заправку або повноцінну страву. Кулінар, суддя шоу "МастерШеф" та ресторатор Ектор Хіменес-Браво поділився в Інстаграм своїм улюбленим рецептом хумусу з авокадо.
Ектор Хіменес-Браво зазначив, що рецепт ще й універсальний, підійде як на сніданок, так і вечірній келих вина з друзями.
Все, що знадобиться, це:
- Авокадо – 1 шт
- Тахіні – 30 грам
- Нут - 200 грам
- Кінза – 20 грам
- Часник – 5 грам
- Лайм – 20 грам
- Оливкова олія – 50 мл
- сіль
Ектор Хіменес-Браво використовує нут із банки, який завдяки перебування в рідині потім швидко вариться. Якщо ви використовуєте звичайний нут, його потрібно спочатку замочити на кілька годин.
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Приготування:
Відваріть нут до тих пір, поки не відшаруються або не відстануть шкірки, потім зніміть їх і злийте воду. Поєднайте всі інгредієнти в кухонному комбайні і змішайте їх до однорідної маси.
Прикрасити хумус можна горішками чи чилі, а їсти з лавашем чи грінками.
Нагадаємо, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" показав вишуканий рецепт соусу нашвидкуруч.
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