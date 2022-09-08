Эктор Хименес-Браво отметил, что эта закуска пользуется популярностью не только среди вегетарианцев, но и среди мясоедов.

Как сообщает Politeka.net, хумус — ближневосточная закуска, которую можно также использовать как соус, заправку или полноценное блюдо. Кулинар, судья шоу "МастерШеф" и ресторатор Эктор Хименес-Браво поделился в Инстаграм своим любимым рецептом хумуса из авокадо.

Эктор Хименес-Браво отметил, что рецепт еще и универсален, подойдет как на завтрак, так и на вечерний бокал вина с друзьями.

Все что понадобится, это:

Авокадо – 1 шт

Тахини – 30 грамм

Нут – 200 грамм

Кинза – 20 грамм

Чеснок – 5 грамм

Лайм – 20 грамм

Оливковое масло – 50 мл

Соль

Эктор Хименес-Браво использует нут из банки, который, благодаря пребыванию в жидкости, затем быстро варится. Если вы используете обычный нут, его сначала нужно замочить на несколько часов.

Приготовление:

Отварите нут до тех пор, пока не отслоятся или не отстанут шкурки, затем снимите их и слейте воду. Соедините все ингредиенты в кухонном комбайне и смешайте их до однородной массы.

Украсить хумус можно орешками или чили, а есть с лавашем или гренками.

Напомним, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал изысканный рецепт соуса на скорую руку.

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