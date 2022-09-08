Как сообщает Politeka.net, хумус — ближневосточная закуска, которую можно также использовать как соус, заправку или полноценное блюдо. Кулинар, судья шоу "МастерШеф" и ресторатор Эктор Хименес-Браво поделился в Инстаграм своим любимым рецептом хумуса из авокадо.
Эктор Хименес-Браво отметил, что рецепт еще и универсален, подойдет как на завтрак, так и на вечерний бокал вина с друзьями.
Все что понадобится, это:
- Авокадо – 1 шт
- Тахини – 30 грамм
- Нут – 200 грамм
- Кинза – 20 грамм
- Чеснок – 5 грамм
- Лайм – 20 грамм
- Оливковое масло – 50 мл
- Соль
Эктор Хименес-Браво использует нут из банки, который, благодаря пребыванию в жидкости, затем быстро варится. Если вы используете обычный нут, его сначала нужно замочить на несколько часов.
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Приготовление:
Отварите нут до тех пор, пока не отслоятся или не отстанут шкурки, затем снимите их и слейте воду. Соедините все ингредиенты в кухонном комбайне и смешайте их до однородной массы.
Украсить хумус можно орешками или чили, а есть с лавашем или гренками.
Напомним, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал изысканный рецепт соуса на скорую руку.
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