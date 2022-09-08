Дружина музиканта Сергія Бабкіна Сніжана похвалилася своїми кулінарними здібностями та показала, чим балує родину на виплати у 1500 євро.

Як відомо, родина українського музиканта Сергія Бабкіна влаштувалася в Німеччині, там вони зареєструвалися біженцями та отримують соціальну допомогу у розмірі 1500 євро на місяць, якої вистачає на харчування.

В одній із Stories Сніжана Бабкіна показала, чим годує родину. Страви вона готує своїми руками. Як казала колись дружина Бабкіна, для Європи сума в 1500 євро незначна, їм доводиться економити на всьому, проте Бабкіна не змогла відмовитися від морепродуктів.

Вона показала, як потушкувала мідії, а також приготувала ще одну страву на вечерю.

«Я додала помідори, засипала вермішельку, потім планую сир та все. 3-4 хвилини і готово», – розповіла жінка.

Нагадаємо, Сергій Бабкін – відомий український музикант, актор, автор пісень. У 2008 році Сергій одружився з дівчиною Сніжаною, яка подарувала йому двох дітей: дівчинку Веселіну та хлопчика Єлисея. Також подружжя разом виховує сина від першого шлюбу Сніжани.

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