Как известно, семья украинского музыканта Сергея Бабкина устроилась в Германии, там они зарегистрировались беженцами и получают социальную помощь в размере 1500 евро в месяц, которой хватает на питание.
В одной из Stories Снежана Бабкина показала, чем кормит семью. Блюда она готовит своими руками. Как говорила когда-то жена Бабкина, для Европы сумма в 1500 евро незначительная, им приходится на всём экономить, однако Бабкина не смогла отказаться от морепродуктов.
Она показала, как потушила мидии, а также приготовила еще одно блюдо на ужин.
«Я добавила помидоры, засыпала вермишельку, потом планирую сыр и всё. 3-4 минуты и готово», - рассказала женщина.
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Напомним, Сергей Бабкин — известный украинский музыкант, актёр, автор песен. В 2008 году Сергей женился на девушке Снежане, которая подарила ему двоих детей: девочку Веселину и мальчика Елисея. Также супруги вместе воспитывают сына от первого брака Снежаны.
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