Жена музыканта Сергея Бабкина Снежана похвасталась своими кулинарными способностями и показала, чем балует семью на выплаты в 1500 евро.

Как известно, семья украинского музыканта Сергея Бабкина устроилась в Германии, там они зарегистрировались беженцами и получают социальную помощь в размере 1500 евро в месяц, которой хватает на питание.

В одной из Stories Снежана Бабкина показала, чем кормит семью. Блюда она готовит своими руками. Как говорила когда-то жена Бабкина, для Европы сумма в 1500 евро незначительная, им приходится на всём экономить, однако Бабкина не смогла отказаться от морепродуктов.

Она показала, как потушила мидии, а также приготовила еще одно блюдо на ужин.

«Я добавила помидоры, засыпала вермишельку, потом планирую сыр и всё. 3-4 минуты и готово», - рассказала женщина.

Напомним, Сергей Бабкин — известный украинский музыкант, актёр, автор песен. В 2008 году Сергей женился на девушке Снежане, которая подарила ему двоих детей: девочку Веселину и мальчика Елисея. Также супруги вместе воспитывают сына от первого брака Снежаны.

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