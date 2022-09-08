Український шоумен та учасник реаліті-шоу "Холостячка" Андрій Рибак не втримався і сфотографував блюдо, яке приготувала для нього молода дружина.

Як пише Politeka.net , відомий комік Андрій Рибак попрощався з холостяцьким життям. Кілька тижнів тому він одружився зі своєю давньою коханою Аліною, яка чекала на чоловіка після проекту. Весільна церемонія відбулася на даху пентхауса у Києві. Серед гостей на вечірці були помічені учасники першого та другого сезонів реаліті «Холостячка» – Євген Ковтуненко, Олексій Тригубенко, Максим Тарапата. А ось найкращий друг Рибака Олександр Еллерт пропустив захід.

Після весілля молодята влаштували медовий місяць в Одесі.

Тепер же Рибак повернувся додому і показав страву, яку йому приготувала кохана дружина на вечерю.

Шоумен не втримався і розмістив у своїх сторіс-Instagram.

«День 18 сімейного життя. Політ нормальний», - підписав він.

Нагадаємо, Андрій Рибак одружився з дівчиною, з якою продовжував стосунки під час "Холостячки"

А ще Politeka повідомляла, що Еллерт із "Холостячки" усамітнився з Рибаком у телефонній будці.

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