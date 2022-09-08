Як пише Politeka.net, Тіна Кароль - відома українська співачка, яка подорожує країнами світу і намагається підтримати українців. Артистка займається балодійним фондом і почала активніше вести соціальні мережі.

На цей раз Тіна Кароль знялася на вулицях Токіо для українського Vogue. Сукні від бренду Level Couture вразили шанувальників, які написали безліч компліментів та згадали, що для цього бренду одягу артистка є точно музою.

Нещодавно бренд представив колекцію у Японії, а на показі Тіна виконувала пісні з нового міні-альбому LELEKA.

«О, краса надихає 💐🥰; Ось!! Крутезні фото!! На вас ці моделі виглядають жіночнішими; Божественно 😍; Це просто неймовірно !!!; Яка розкішна 😍; Які офігенні фотографії, це вау 💔🛐; Дуже красива 😍; Вааау🔥 так красиво😍; Нарешті ми побачили ці кадри 😍❤️‍🔥», - пишуть у мережі.

Раніше Тіна зробила селфі, вражаючи виглядом у сукні з ефектним вирізом та на тоненьких бретелях. А після цього Кароль вирішила вже записати звернення до українців.

"Мої привітання. З днем ​​військової розвідки. Пишаємося, любимо, віримо, чекаємо", - сказала Тіна у своєму зверненні.

Нагадаємо, Кароль на особистому відео зацікавила українців щоденником мрійниці

А ще Politeka повідомляла, що Кароль з бавовною в руках несподівано посміялася з росіян.

Також Politeka писала, що Кароль показала, як вона проводить час у Токіо насправді