Как пишет Politeka.net, Тина Кароль - известная украинская певица, которая путешествует по странам мира и старается поддержать украинцев. Артистка занимается балготворительным фондом и стала активнее вести социальные сети.
В этот раз Тина Кароль снялась на улицах Токио для украинского Vogue. Платья от бренда Level Couture поразили поклонников, которые написали множество комплиментов и упомянули, что для этого бренда одежды артистка точно является музой.
Недавно бренд представил коллекцию в Японии, а на показе Тина исполняла песни из нового мини-альбома LELEKA.
«О, красота вдохновляет💐🥰; Вот!! Крутезные фото!! На вас эти модели выглядят более женственными; Божественно😍;Это просто невероятно!!!; Какая роскошная😍; Какие офигенные фотографии, это вау💔🛐; Очень красивая 😍; Вааау🔥 так красиво😍; Наконец-то мы увидели эти кадры 😍❤️🔥», - пишут в сети.
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Ранее Тина сделала селфи, впечатляя видом в платье с эффектным вырезом и на тоненьких бретелях. А после этого Кароль решила уже записать обращение к украинцам.
"Мои поздравления. С днем военной разведки. Гордимся, любим, верим, ждем", - сказала Тина в своем обращении.
Напомним, Кароль на личном видео заинтересовала украинцев дневником мечтательницы
А еще Politeka сообщала, что Кароль с хлопком в руках неожиданно посмеялась над россиянами
Также Politeka писала, что Кароль показала, как она проводит время в Токио на самом деле