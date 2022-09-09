Як повідомляє Politeka.net, дружина ведучого Володимира Остапчука Христина Горняк не побоялася постати перед шанувальниками у всій красі та показала обличчя крупним планом. Заодно вона вкотре продемонструвала свою гладку шкіру, яка має неймовірно молодий вигляд. Фото з'явилося на її сторінці в Instagram.

Христина Горняк показала свій фотопортрет крупним планом. У кадрі дружина ведучого Володимира Остапчука позує максимально близько до камери. У деталях можна роздивитися її обличчя, вловити погляд з-під довгих і пухнастих вій зі стрілками на повіках. На губах нюдова помада ніжного відтінку. Її русяве волосся красиво укладене.

Вона розповіла, що настрій у неї не дуже, але вона вдячна ЗСУ за ще один прожитий день.

"У мене сьогодні, настрій не бойовий, а такий спокійний, я б так сказала... Але коли сонечко світить, то одразу жити хочеться ще більше і дякувати за кожен день ЗСУ та Богові теж!", - написала вона у підписі до фото.

Користувачі мережі відразу відреагували на новий кадр у фотоблозі Христині Горняк: "Яка ви світла дівчина, очі такі мудрі та щирі", "Мила і ніжна, це про Вас", "Які красиві та мотивуючі слова, дякую вам!", "Чудово!, дуже красиво та по-справжньому. Красу нічим не зіпсувати”.

Нагадаємо, що дружина Остапчука видерлася на стіл у спокусливому вбранні.

Як повідомляла Politeka, Остапчук та його дружина викликали бурхливу реакцію українців.

Також Politeka писала, що дружина Остапчука поскаржилася на погоду та продемонструвала затишний осінній образ.