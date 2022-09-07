Не варто дивуватися, що користувачі мережі почали розхвалювати її вибір. На адресу Христини Горняк звучали відгуки від класичного "красуня" до "спокусниця".

Як повідомляє Politeka.net, дружина ведучого Володимира Остапчука Христина Горняк не побоялася постати перед шанувальниками у всій красі та показати, в якому вбранні вона прийшла на роботу. Нотаріус розмістила в Instagram пару знімків, на яких постала в одному зі своїх улюблених нарядів.

Дружина ведучого Володимира Остапчука Христина Горняк робить селфі у своєму робочому кабінеті. На ній - спокусливий костюм зеленого кольору, що складається з трикотажного топу і спідниці з розрізом в зоні стегна. На плечі вона накинула стильну чорну сорочку-оверсайз. У руках вона тримає напій у склянці. На другому знімку вона видерлася на стіл і закинула ногу на ногу.

Головний акцент серед аксесуарів – ультрастильний золотий годинник на зап'ясті та кулончик на шиї.

"Давно я вам не показувала свій безлад на робочому столі…!", - написала Христина Горняк у підписі до знімку.

Не варто дивуватися, що користувачі мережі почали розхвалювати її вибір. На адресу Христини Горняк звучали відгуки від класичного "красуня" до "спокусниця": " Яка Ви витончена 😍 ніякого сумніву, що чоловіки втрачають від неї голову", "Ви дуже гарна! Приклад для наслідування", "Фото якесь по- іншому гарне".

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