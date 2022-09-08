Як пише Politeka.net , Злата Огневич - відома українська співачка, яка брала участь у багатьох проектах, а також була другою "Холостячкою" в останньому сезоні. Артистка активно веде соціальні мережі, розповідає про корисні ініціативи для українців.
Співачка також активно висвітлює ситуацію щодо допомоги українським захисникам і часто влаштовує для них концерти. Нерідко кадри з виступів зірка показує у себе в Інстаграмі.
«Дякую вам, наші воїни, за кожен день у вільній країні 💙💛 #ЗСУ #Україна #війнаукраїні #військові #Лелека #українськамузика» - пише Злата.
У мережі відреагували:
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«Справжня народна артистка❤️; Ви неймовірна❤️; Дякую!❤️; Злато, браво!; Ви неймовірна, дякую вам, за таку пісню🙏; Так красиво та ніжно 🤗🥰; Неймовірна пісня😍😢; Як молитва звучить 🙏шикарний, ніжний голос ❤️; Яка ж неймовірно гарна пісня!; Дякую всім нашим захисникам! 🇺🇦❤; Яка мелодійна пісня».
Також Злата вирішила вийти у сторіс, де розповіла про свою нову слабкість.
"Нічого не можу зробити із собою. Їм солоні огірки на ніч", - написала Злата.
"Нічого не можу з собою вдіяти. Їм солоні огірки на ніч зараз і як наслідок того я просто... Все запухле, мені не допомагає ні патчі, нічого не допомагає...", - розповіла Огневич.
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