Как пишет Politeka.net, Злата Огневич - известная украинская певица, которая участвовала во многих проектах, а также была второй "Холостячкой" в последнем сезоне. Артистка активно ведет социальные сети, рассказывает о полезных инициативах для украинцев.

Певица также активно освещает ситуацию, касающуюся помощи украинским защитникам и часто устраивает для них концерты. Нередко кадры с выступлений звезда показывает у себя в Инстаграм.

«Спасибо вам, наши воины, за каждый день в свободной стране 💙💛 #ВСУ #Украина #войнаукраине #военные #Аист #украинскаямузыка» - пишет Злата.

В сети отреагировали:

«Настоящая народная артистка❤️; Вы невероятная❤️; Спасибо!❤️; Злата, браво!; Вы невероятная, спасибо вам, за такую ​​песню🙏; Так красиво и нежно 🤗🥰; Невероятная песня😍😢; Как молитва звучит 🙏шикарный ,нежный голос ❤️; Какая же невероятно красивая песня!; Спасибо всем нашим защитникам! 🇺🇦❤; Какая мелодичная песня😍».

Также Злата решила выйти в сторис, где рассказала о своей новой слабости.

"Ничего не могу сделать с собой. Ем соленые огурцы на ночь", - написала Злата.

"Ничего не могу с собой поделать. Ем соленые огурцы на ночь сейчас и как следствие того я просто... Все запухшее, мне не помогает ни патчи, ничего не помогает...", - рассказала Огневич.

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