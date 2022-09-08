Як повідомляє Politeka.net , популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна після повернення додому в Україну стала активно висвітлювати різні гучні теми та висловлюватися з приводу колег. Нерідко артисти з України публічно реагують на ганебну поведінку колег із Росії.

У цей час Марія висловилася про поведінку продажного артиста Івана Охлобистіна.

Російський актор Іван Охлобистін, який активно підтримує війну в Україні, 5 вересня приїхав до Донецька. Він усіляко хвалився своїм прибуттям і позував із людьми у формі. У артиста вистачило зухвальства також оцінити українське зерно на захоплених сховищах.

«Ох*ебистін. Ось ще один віруючий. Торкається своїми кривавими руками наше українське зерно. На тимчасово окупованій території. Зерно, яке занурили в зили та вивезли до Росії!» – обурилася Марія.

Зазначимо, Іван Охлобистін – послідовний прихильник так званої "ДНР". Неодноразово бував у Донецьку. Відомо, що у листопаді 2016 року актор отримав "паспорт "ДНР".

Раніше в ефірі Марії мова зайшла про всі "підводні камені", що стосуються військового обліку для жінок і того, як він проходитиме.

«У соцмережах поширюється інформація про обов'язкову реєстрацію жінок 18-60 років на військовий облік із 1 жовтня. І неможливість перетину кордону України.

Нагадаємо, що Єфросинину намагалися переманити до Росії, ведуча розкрила деталі.

Як повідомляла Politeka, Єфросиніна справдилась за останній скандал із українцями.

Також Politeka писала, що Єфросиніна похвалилася унікальною зустріччю та заінтригувала українок.