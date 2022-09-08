Как сообщает Politeka.net, популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина после возвращения домой в Украину стала активно освещать различные громкие темы и высказываться по поводу коллег. Нередко артисты из Украины публично реагируют на позорное поведение коллег из рф.
В этот Мария высказалась о поведении продажного артиста Ивана Охлобыстина.
Российский актер Иван Охлобыстин, который активно поддерживает войну в Украине, 5 сентября приехал в Донецк. Он всячески хвастался своим прибытием и позировал с людьми в форме. У артиста хватило наглости также оценить украинское зерно на захваченных хранилищах.
«Ох*ебыстин. Вот еще один верующий. Трогает своими кровавыми руками наше украинское зерно. На временно оккупированной территории. Зерно, которое погрузили в зилы и вывезли в россию!» - возмутилась Мария.
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Отметим, Иван Охлобыстин - последовательный сторонник так называемой "ДНР". Неоднократно бывал в Донецке. Известно, что в ноябре 2016 года актер получил "паспорт "ДНР".
Ранее в эфире Марии речь зашла о всех "подводных камнях", касающихся военного учета для женщин и того, как он будет проходить.
«В соцсетях распространяется информация об обязательной регистрации женщин 18-60 лет на военный учет с 1 октября. И невозможность пересечения границы Украины.
Напомним, что Ефросинину пытались переманить в россию, ведущая раскрыла детали.
Как сообщала Politeka, Ефросинина оправдалась за последний скандал с украинцами.
Также Politeka писала, что Ефросинина похвасталась уникальной встречей и заинтриговала украинок.