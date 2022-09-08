Як пише Politeka.net, Jerry Heil (Яна Шамаєва) - відома українська співачка, яка прославилася завдяки пісні "Охорона - скасування" з першого свого альбому "Я_Яна". Після цього кар'єра артистки різко злетіла вгору і зараз Яна співпрацює з Alyona Alyona, Надею Дорофєєвою та іншими артистами. А цього разу зірка вирішила заспівати із гуртом Kalush, які на останньому Євробаченні представляли Україну та перемогли на проекті. Відео із спільним виконанням "Хвілі" з'явилося на сторінці "ЖВЛ" в Інстаграм.

"Відстань - це не перешкода для творчості. І це вдало довели Jerry Heil і Kalush, виконавши лайвом спільний трек "Хвілі", - було написано під відео.

Повідомлялося, що Jerry Heil розповіла, чому вирішила навчатись у США.

"Хто запустив цей тренд на розлучення і чому його підтримали майже всі мої знайомі, я не знаю. Але про всяк випадок, щоб не вибиватися з маси, я теж вирішила припинити стосунки... Після цього рішення треба було вирішити лише одне: з ким. Хлопця у мене не було. Тому ще півроку тому ми припинили співпрацю з компанією Secret Service - агентством, яке забезпечувало мені піар, концертні та інші послуги", - заявила Jerry Heil.

Нагадаємо, Jerry Heil виїхала з України на чотири роки, щоб здійснити свою мрію

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