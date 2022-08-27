Как пишет Politeka.net, Jerry Heil - известная украинская певица и композитор песен. Звезда прославилась благодаря хиту "Охрана, отмена", который она выпустила вместе с альбомом "Я Яна" (так зовут артистку). Теперь звезда сотрудничает с Надей Дорофеевой и многими другими украинскими исполнителями. Звезда, как и другие украинские знаменитости, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. А на новых сторис в Инстаграм Jerry Heil решила рассказать о своих приключениях.

"Уснула на балконе - проснулась здесь...", - написала звезда в сторис.

"Я спала сначала сегодня на балконе у своего друга в Варшаве, а потом приехала к своим друзьям в отель и доспала здесь в коридоре. Я в коридоре в отеле. Доброе утро", - сказала Jerry Heil, показывая обстановку.

Стоит отметить, что видео опубликовала Alyona Alyona у себя в Инстаграм с Jerry Heil. Известно, что артистки сейчас очень хорошо дружат.

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