Jerry Heil уже пытается вливаться в англоязычное общество, но пока ей это не очень удается.

Как сообщает Politeka.net, украинская певица Jerry Heil опубликовала снимки, на которых снялась на фоне Музыкального колледжа Беркли в Бостоне (США) и похвасталась, что стала студенткой колледжа, о котором мечтают все музыканты.

Певица отметила, что вступала еще до начала вторжения рф в Украину, но перестала мониторить что-либо, кроме новостей. Потому, когда получила письмо о вступлении - то стало впервые за более чем месяц радостно и не по себе одновременно - ведь .

Тогда Jerry Heil решила, что расскажет о вступлении только самым близким, ведь не представляла, как фаны могут радоваться за нее во время полномасштабного вторжения россии в Украину. Потому, эту новость Яна откладывала, пока не села на самолет в Бостон.

В Беркли Jerry Heil будет учиться четыре года писать музыку в кинофильмы о чем всегда мечтала, как обещает, будет интегрировать украинскую музыку в мировую. Это была ее мечта еще во время учебы в Киеве – у Глиера и в консерватории.

"Только дождитесь меня, обещаете? Там уже пишут, что неизвестно, оставила ли я карьеру в Украине 😏 ПФФФ. Дождитесь 9.01", - заинтриговала певица.

Напомним, что Jerry Heil показала, как изменилась ее внешность за шесть лет.

Как сообщала Politeka, Alyona Alyona устроила эффектные танцы с Jerry Heil, кадры.

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