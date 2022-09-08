Як пише Politeka.net , Артем Фесько – відомий український виконавець. Підліток минулого року вирішив піти на шоу "Україна має талант", де вразив своїм оперним співом, після чого Сергій Притула, суддя проекту, відправив його у фінал. Там Артем повторив успіх та став переможцем проекту. А після початку війни Фесько зайнявся плетінням сіток, а трохи згодом поїхав до Польщі.
Нещодавно виконавець повернувся назад до України та продовжує радувати новими публікаціями у своєму блозі. А у новому посту Артем поділився фотографіями зі своєї прогулянки. Варто зазначити, що тепер Фесько вже був із короткою стрижкою.
"Падає...", - написав Артем, маючи на увазі осінь.
Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:
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"Вау", "Файний", "Привіт, Артемко", "Який гарний", "Та ти що, це пожежа".
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