Победитель "Україна має талант" Артем Фесько кардинально сменил имидж, поделившись новым образом у себя в блоге.

Как пишет Politeka.net, Артем Фесько - юный украинский исполнитель, который прославился благодаря выступлению на "Україна має талант". Там 14-летний подросток на прослушиваниях впечатлил Сергея Притулу, который его отправил сразу в финал, где Артем победил. Теперь за Фесько следят тысячи фанов в Инстаграм. После начала войны Артем уехал в Польшу, но уже вернулся обратно.

А в этот раз в своем блоге молодая звезда решил показать, как теперь выглядит. Как оказалось, Артем подстригся, а также у него появились брекеты.

"Вы ждали, и вот новый я. Как вам изменения пишите", - написал Фесько.

Фаны поставили более 100 лайков и написали комментарии:

"Как-то помолодел. Но с брекетами круто", "Это совсем другое дело, красавчик. Еще и брекеты", "Люблю безгранично. Экспериментируй, учись, совершенствуйся! Мы рядом".

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