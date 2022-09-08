Як пише Politeka.net , Іванна Онуфрійчук – відома українська телеведуча, яка замінила співачку Тіну Кароль на "Танцях з зікрами". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. Не забуває Іванна і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу знаменитість розповіла, куди пропадала тривалий час.

"Друзі, привіт усім. Нарешті я повертаюся до вас в Інстаграм. Одночасно вирішила зробити для себе паузу і влаштувати інформаційний детокс", - написала Іванна.

"Пізнавайтеся. Нудьгували?", - запитала Онуфрійчук і дала два варіанти відповіді.

"Я відчуваю необхідність повернутися. Продовжувати бути корисною для вас, реалізовувати власні ідеї, ділиться своїм життям", - продовжила Іванна.

"І звичайно ж, продовжуватиме тримати інформаційний фронт", - додала зірка.

"У мене є не тільки ідеї, а й сумніви. Сумніви щодо того, що вам цікаво бачити у моєму профілі. Тому в наступних сторісах мені знадобиться ваша допомога", - зазначила Іванна.

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