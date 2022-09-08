Як пише Politeka.net , Роман Сасанчин - відомий український співак, який став переможцем шоу "Голос країни", а також "Голос. Діти". Знаменитість нещодавно одружився зі своєю дівчиною Іванною, яка вже встигла народити первістка - дочку, яку назвали Єлизаветою. Не забуває дружина Сасанчина і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу зірка поділилася сторіс, де розповіла про свій стан.

"Я є в сторіс, то я випадаю зі сторіс. Я не розумію зараз свого стану, він максимально фіговий. Ну, Лізі хоча б вже набагато краще. Вона вже стала добре їсти, така активна, а я поки що як вата. Хоча сьогодні набагато краще ніж учора. І ходили ми сьогодні на щеплення, нам сказали, що ми десь застудилися. Хоча я завжди одягаюсь тепло і Лізу одягаю тепло. Не знаю, де ми мали застудитися, але що є, тобто", - сказала Іванна.

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