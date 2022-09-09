Як пише Politeka.net, Андрій Рибак - відомий український гуморист, який вирішив піти на шоу "Холостячка", де головною героїнею була актриса Ксенія Мішина. Перемогти на проекті зірці не вдалося, тож він повернувся до своєї дівчини, яка в нього до цього була. А нещодавно стало відомо, що пара одружилася. Після весілля Андрій постійно ділиться кадрами сімейного життя у своєму інстаграмі.
А цього разу Андрій вирішив показати свою вечерю.
"День 18 сімейного життя. Політ нормальний", - підписав зірка.
"Ти дні навіть вважаєш. Прямо як на зоні, ну хоч годують нормально", - написав фанат у директ на сторис зірки.
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Андрій вирішив підтримати жарт та додав фото трьох хлопців, які були за ґратами у залі суду.
"Пацан до успіху йшов", - додав зірка у підписі.
Нагадаємо, Рибак із "Холостячки" показав, чим його балує красуня-дружина після весілля: не втримався і сфотографував
А ще Politeka повідомляла, що Рибак із "Холостячки" показав, куди відвіз молоду дружину у медовий місяць.
Також Politeka писала, що Андрій Рибак із "Холостячки" перебираючи весільні фото несподівано розкривався