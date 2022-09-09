Андрей Рыбак из "Холостячки" после свадьбы начал считать каждый день, который состоит в браке.

Как пишет Politeka.net, Андрей Рыбак - известный украинский юморист, который решил пойти на шоу "Холостячка", где главной героиней была актриса Ксения Мишина. Победить на проекте звезде не удалось, поэтому он вернулся к своей девушке, которая у него до этого была. А недавно стало известно, что пара женилась. После свадьбы Андрей постоянно делится кадрами семейной жизни в своем Инстаграм.

А в этот раз Андрей решил показать свой ужин.

"День 18-й семейной жизни. Полет нормальный", - подписал звезда.

"Ты дни даже считаешь. Прямо как на зоне, ну хоть кормят нормально", - написал фанат в директ на сторис звезды.

Андрей решил поддержать шутку и добавил фото троих парней, которые были за решеткой в зале суда.

"Пацан к успеху шел", - добавил звезда в подписи.

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