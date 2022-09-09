Як пише Politeka.net , Оля Полякова – популярна українська співачка, яка виховує двох дітей – 10-річну Алісу та 17-річну Машу. Старша дочка вже пішла стопами зіркової мами і стала солісткою нового панк-рок гурту, а нещодавно стало відомо, що вона вступила навіть до європейського ВНЗ. Не забуває Маша і про блоги у соціальних мережах, де радує українців підлітковим гумором. А цього разу донька Полякова вирішила відповісти на критику хейтерів.
"Я публікую відео про менструацію. Мої коментарі", - написала Маша і показала, як її хейтять через чутливий контент.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Ахахаха, млинець, коли зрозуміють, що це норма", "Ахахаха, о боже, коли люди зрозуміють, що це норма", "На Полякову схожа", "Зовсім маленьку дівчинку пам'ятаю, а вже така доросла стала", "Прикро такою бути, мабуть".
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