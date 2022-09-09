Дочь Оли Поляковой Маша отреагировала на критику хейтеров, которые ее раскритиковали за прошлый ролик.

Как пишет Politeka.net, Оля Полякова - популярная украинская певица, которая воспитывает двоих детей - 10-летнюю Алису и 17-летнюю Машу. Старшая дочь уже пошла по стопам звездной мамы и стала солисткой новой панк-рок группы, а недавно стало известно, что она поступила даже в европейский ВУЗ. Не забывает Маша и о блогах в социальных сетях, где веселит украинцев подростковым юмором. А в этот раз дочь Поляковой решила ответить на критику хейтеров.

"Я публикую видео о менструации. Мои комментарии", - написала Маша и показала, как ее хейтят из-за чувствительного контента.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Ахахаха, блин, когда поймут, что это норма", "Ахахаха, о боже, когда люди поймут, что это норма", "На Полякову похожа", "Совсем маленькую девочку помню, а уже такая взрослая стала", "Обидно такой быть, наверное".

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