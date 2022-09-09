Как пишет Politeka.net, Оля Полякова - популярная украинская певица, которая воспитывает двоих детей - 10-летнюю Алису и 17-летнюю Машу. Старшая дочь уже пошла по стопам звездной мамы и стала солисткой новой панк-рок группы, а недавно стало известно, что она поступила даже в европейский ВУЗ. Не забывает Маша и о блогах в социальных сетях, где веселит украинцев подростковым юмором. А в этот раз дочь Поляковой решила ответить на критику хейтеров.
"Я публикую видео о менструации. Мои комментарии", - написала Маша и показала, как ее хейтят из-за чувствительного контента.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Ахахаха, блин, когда поймут, что это норма", "Ахахаха, о боже, когда люди поймут, что это норма", "На Полякову похожа", "Совсем маленькую девочку помню, а уже такая взрослая стала", "Обидно такой быть, наверное".
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Напомним, дочь Поляковой вляпалась в скандал из-за женского здоровья
А еще Politeka сообщала, что 17-летняя дочь Поляковой рассказала, чем платит за жизнь со звездной мамой
Также Politeka писала, что дочь Оли Поляковой показала младшую сестру, которая стала копией