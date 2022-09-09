Як пише Politeka.net, Настя Каменських – відома українська співачка. Зірка ще до початку війни виїхала з України разом із чоловіком Олексієм Потапенком (Потапом). І якщо, зрештою, через півроку Настя зважилася повернутися в Україну, то Потап ще немає. Через це Каменських часто критикують українці. Так сталося і цього разу, коли Настя поділилася патріотичним відео у своєму блозі ТікТок.

Фанати відразу ж почали коментувати її публікацію:

"Однозначно орден", "Вау, дайте їй медаль терміново", "Настенька, де Потап подівся?", "Сама в Іспанії", "Супер підтримка", "Допомогли б чимось захисникам", "Намагаєшся нагадати українцям про себе" , "Чому ж ви втекли з України, якщо такі патріоти", "Патріоти пововзали", "Їй пофіг, піариться", "Батальйон Мадрид!", "Всі пам'ятають, як ви з Потапом втекли", "Класний патріотизм з Іспанії, обожнюю ", "А що ж Ви не в Україні?! Усі такі патріоти, сидячи за кордоном)", "так добре з Іспанії бути українкою і там концерти давати".

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