Как пишет Politeka.net, Настя Каменских - известная украинская певица. Звезда еще до начала войны уехала из Украины вместе с мужем Алексеем Потапенко (Потапом). И если в конечном итоге спустя полгода Настя решилась вернуться в Украину, то Потап еще нет. Из-за этого Каменских часто критикуют украинцы. Так случилось и в этот раз, когда Настя поделилась патриотическим видео в своем блоге ТикТок.
Фанаты сразу же принялись комментировать ее публикацию:
"Однозначно орден", "Вау, дайте ей медаль срочно", "Настенька, где Потап подевался?", "Сама в Испании", "Супер поддержка", "Помогли бы чем-то защитникам", "Пытаешься напомнить украинцам о себе", "Почему же вы сбежали из Украины, если такие патриоты", "Патриоты повыползали", "Ей пофиг, пиарится", "Батальон Мадрид!", "Все помнят, как вы с Потапом сбежали", "Классный патриотизм из Испании, обожаю", "А чтож Вы не в Украине?! Все такие патриоты, сидя за границей)", "так хорошо с Испании быть украинкой и там концерты давать".
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А еще Politeka сообщала, что отношения Каменских и Потапа изменились после вторжения, Настя сделала признание
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