После того как стало известно о полномасштабном вторжении, Настя Каменских с Потапом начали помогать Родине на расстоянии.

За несколько дней до полномасштабной войны певица Настя Каменских вместе с мужем рэпером Потапом и их мамами выехали в Испанию, где исполнительница должна была писать новый испанскоязычный альбом.

Незадолго до полномасштабного вторжения они улетели отдыхать, за что потом получили волну критики - подписчики уверены, что звезды якобы знали о наступлении и решили спрятаться. Каменских дала интервью "ЖВЛ" и рассказала о жизни тогда и сейчас.

По ее словам, в первые дни войны они старались с Потапом помогать стране чем могли, несмотря на шок и панику.

"Леша просто 40 человек сразу эвакуировал из-под Киева на запад Украины. Конечно, отправили деньги, которые мы могли. В ленте, что успевала увидеть, все отправляла. У меня до сих пор 24-е, как у нас у всех", — призналась артистка Настя Каменских.

После того как стало известно о полномасштабном вторжении, Настя Каменских с Потапом начали помогать Родине на расстоянии. Немного отойдя от новостей NK решилась давать благотворительные концерты по миру. Путешествовала по Европе и Латинской Америке.

"Леша туда, я туда. У него другой благотворительный проект, которым он начал заниматься, разрабатывает очень много, еще и концерты. Он тоже был во многих странах. Наша семья собрала 75 миллионов гривень за все это время. Мы будем продолжать", - пообещала Каменских.

Напомним, что Каменских довела до слез видео об украинцах в День памяти о защитниках.

Как сообщала Politeka, Каменских нашла слабое оправдание сотрудничества с рф после 2014 года.

Также Politeka писала, что Каменских, которая вернулась в Украину без Потапа, решила высказаться.