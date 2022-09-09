Як пише Politeka.net , Ілона Гвоздєва - відома українська танцівниця, яка перемогла на шоу "Танці зі зірками". Зірка також працювала хореографом-постановником на аналогічному грузинському проекті. А після початку війни Ілона поїхала до Італії, де була деякий час з дітьми. Зрештою Гвоздєва наважилася приїхати назад до України, щоб возз'єднатися зі своїм чоловіком, який залишався тут. Не забуває Гвоздєва і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
А цього разу Гвоздєва поділилася фото, де позувала поряд зі своєю мамою. Зірка зробила селфі, демонструючи, у кого вона така красуня.
"Приїхала мати. Навели красу", - написала Ілона під фото.
Після цього Ілона зацікавила планами на наступний день.
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"Завтра найважливіший день для мене та нашої родини", - написала зірка, підігріваючи інтерес.
Нагадаємо, Гвоздєва з "Танців з зірками" поділилася своїми переживаннями.
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