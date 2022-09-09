Як пише Politeka.net, Юрій Ткач – відомий український гуморист, який став зіркою шоу "Квартал 95". Знаменитість одружений з танцівницею Вікторією, яка народила йому дочку Лізу. Цього року малеча пішла вже до другого класу. Зоряне подружжя, як і інші знаменитості, підтримує українців у боротьбі з російськими окупаційними військами. А нещодавно Вікторія розповіла, що навіть Ліза потихеньку переходить українською мовою. Не забуває дружина Ткача про Інстаграм, де ділиться з фанатами найцікавішим.
А цього разу Вікторія вирішила поділитися нещастям, записавши нове сторіс.
"Весь день зовсім не за планом...", - написала зірка.
"Усім привіт. Є у нас у сім'ї одна людина, яка вирішила, що на термометрі має бути ось так. Весь день трішки навперейми пішов", - сказала Вікторія, знімаючи себе та доньку в ліфті.
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Також Ткач додала фото градусника, де можна побачити температуру 37.6.
Нагадаємо, дружина Ткача з "Квартал 95" показала дочку, що підросла, перед першим вересня .
А ще Politeka писала, що дружина Ткача із "Квартал 95" поділилася зворушливим моментом, фото сімейної ідилії.
Також Politeka повідомляла, що дружина Ткача з "Квартал 95" зворушила кадрами у свій день народження .