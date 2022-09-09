Дружина Юрія Ткача із "Квартал 95" Вікторія розповіла про здоров'я доньки, яка після початку навчального року захворіла.

Як пише Politeka.net, Юрій Ткач – відомий український гуморист, який став зіркою шоу "Квартал 95". Знаменитість одружений з танцівницею Вікторією, яка народила йому дочку Лізу. Цього року малеча пішла вже до другого класу. Зоряне подружжя, як і інші знаменитості, підтримує українців у боротьбі з російськими окупаційними військами. А нещодавно Вікторія розповіла, що навіть Ліза потихеньку переходить українською мовою. Не забуває дружина Ткача про Інстаграм, де ділиться з фанатами найцікавішим.

А цього разу Вікторія вирішила поділитися нещастям, записавши нове сторіс.

"Весь день зовсім не за планом...", - написала зірка.

"Усім привіт. Є у нас у сім'ї одна людина, яка вирішила, що на термометрі має бути ось так. Весь день трішки навперейми пішов", - сказала Вікторія, знімаючи себе та доньку в ліфті.

Також Ткач додала фото градусника, де можна побачити температуру 37.6.

Нагадаємо, дружина Ткача з "Квартал 95" показала дочку, що підросла, перед першим вересня .

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