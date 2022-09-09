Жена Юрия Ткача из "Квартал 95" Виктория рассказала о здоровье дочери, которая после начала учебного года заболела.

Как пишет Politeka.net, Юрий Ткач - известный украинский юморист, который стал звездой шоу "Квартал 95". Знаменитость женат на танцовщице Виктории, которая родила ему дочь Лизу. В этом году малышка пошла уже во второй класс. Звездная чета, как и другие знаменитости, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. А недавно Виктория рассказала, что даже Лиза потихоньку переходит на украинский язык. Не забывает жена Ткача и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Виктория решила поделится несчастьем, записав новое сторис.

"Весь день совсем не по плану..", - написала звезда.

"Всем привет. Есть у нас в семье один человек, которая решила, что на термометре должно быть вот так. Весь день немножко наперекосяк пошел", - сказала Виктория, снимая себя и дочку в лифте.

Также Ткач добавила фото градусника, на котором можно увидеть температуру 37.6.

Напомним, жена Ткача из "Квартал 95" показала подросшую дочь перед первым сентября

А еще Politeka писала, что жена Ткача из "Квартал 95" поделилась трогательным моментом, фото семейной идиллии

Также Politeka сообщала, что жена Ткача из "Квартал 95" растрогала кадрами в свой день рождения