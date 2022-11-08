Як пише Politeka.net, Володимир Дантес – відомий український співак. Зірка нещодавно розлучився з Надею Дорофєєвою. У цей же час розлучилися їхні найкращі друзі – Мишко та Даша Кацуріни. Пізніше стало відомо, що Надя відлетіла з Мишком на відпочинок до Барселони. Пара не почала приховувати, що разом і підтвердила стосунки. З Дашею та Володимиром усе було трохи секретнішим. Адже пара до останнього не підтверджувала стосунки і лише днями стало відомо, що тепер зустрічаються. А на новому фото Даша з'явилася у міні-шортах та блузі.

Фанати відразу почали писати коментарі під публікацією:

"Даша, ви така красива! Ось дивишся на фото і думаєш "що в ній такого що тебе притягує" ! Харизма рівень Бог", "Моя улюблена зачіска", "Даша якась магнетична, приковує погляд і не можу відірватися", " Сонечко, ти ж прекрасна..але впорядкуй волосся)))", "Даша, Ви така безпосередня....завжди віє легкістю і спонтанністю".

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