Как сообщает Politeka.net, украинская дизайнерка и ресторатор Даша Кацурина, которая закрутила роман с певцом Владимиром Дантесом, с недавних пор стала вести свой Telegram-канал в котором делится своими личными наблюдениями и переживаниями.
В новом посте она рассказала подписчикам, почему не удивлена, что ее муж Миша Кацурин ушел из семьи к Наде Дорофеевой, назвав это кармой.
В частности Даша призналась, как хотела "присвоить" себе чужого мужа много лет назад и потом за это поплатилась.
"О "карме из е бич". Было мне 16, и я очень влюбилась в парня, он был женат. А мне было на это безразлично, на нее безразлично. Я делала все, чтобы он пошел ко мне. Он ушел и женился на мне", – рассказала Даша Кацурина.
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Она добавила, что очень повзрослела и много думала о себе и своих поступках, но ей было стыдно и больно за то, что произошло.
"Мне было стыдно и плохо, когда я поняла, как больно сделала этой девушке, я даже этому парню говорила, что ко мне это вернется. Так и случилось", – поделилась Даша Кацурина.
Стоит напомнить, что Миша и Даша Кацурины были женаты с 2015 по 2022 год. В браке появилось двое детей - дочь Саша (2016 г.р.) и сын Иван (2021 г.р.).
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Как сообщала Politeka, Дорофеева смутила украинцев развлечениями с Кацуриным и его детьми.
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