Украинская дизайнерка и ресторатор Даша Кацурина убеждена, что "надо быть с человеком, которого любишь, но поступать так, как бы ты желал, чтобы поступили с тобой".

Как сообщает Politeka.net, украинская дизайнерка и ресторатор Даша Кацурина, которая закрутила роман с певцом Владимиром Дантесом, с недавних пор стала вести свой Telegram-канал в котором делится своими личными наблюдениями и переживаниями.

В новом посте она рассказала подписчикам, почему не удивлена, что ее муж Миша Кацурин ушел из семьи к Наде Дорофеевой, назвав это кармой.

В частности Даша призналась, как хотела "присвоить" себе чужого мужа много лет назад и потом за это поплатилась.

"О "карме из е бич". Было мне 16, и я очень влюбилась в парня, он был женат. А мне было на это безразлично, на нее безразлично. Я делала все, чтобы он пошел ко мне. Он ушел и женился на мне", – рассказала Даша Кацурина.

Она добавила, что очень повзрослела и много думала о себе и своих поступках, но ей было стыдно и больно за то, что произошло.

"Мне было стыдно и плохо, когда я поняла, как больно сделала этой девушке, я даже этому парню говорила, что ко мне это вернется. Так и случилось", – поделилась Даша Кацурина.

Стоит напомнить, что Миша и Даша Кацурины были женаты с 2015 по 2022 год. В браке появилось двое детей - дочь Саша (2016 г.р.) и сын Иван (2021 г.р.).

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