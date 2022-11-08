Как пишет Politeka.net, Владимир Дантес - известный украинский певец. Звезда не так давно развелся с Надей Дорофеевой. В это же время развелись их лучшие друзья - Миша и Даша Кацурины. Позже стало известно, что Надя улетела с Мишей на отдых в Барселону. Пара не стала скрывать, что вместе и подтвердила отношения. С Дашей и Владимиром все было немного секретней. Ведь пара до последнего не подтверждала отношения и только на днях стало известно, что теперь они встречаются. А на новом фото Даша появилась в мини-шортах и блузе.

Фанаты сразу же принялись писать комментарии под публикацией:

"Даша, вы такая красивая! Вот смотришь на фото и думаешь "что в ней такого что тебя притягивает" ! Харизма уровень Бог", "Моя любимая прическа", "Даша какая-то магнетическая, приковывает взгляд и не могу оторваться", "Солнышко, ты же прекрасна..но приведи в порядок волосы)))", "Даша, Вы такая непосредственная....всегда веет лёгкостью и спонтанностью".

Напомним, экс-жена нового парня Дорофеевой с Дантесом вызвали ажиотаж, новые кадры

Также Politeka сообщала, что экс-жена нового бойфренда Дорофеевой Кацурина заговорила о пополнении в семье, сеть в восторге

А еще Politeka писала, что экс-жена нового парня Дорофеевой сняла трусы и рассказала правду об отношениях с Дантесом



