Моніка Беллуччі - відома італійська актриса, якій зараз 57 років. Незважаючи на вік, зірка продовжує виглядати досить молодо і є прикладом для багатьох жінок. Не забуває Беллуччі і про Інстаграм, де ділиться найцікавішим. А цього разу Моніка поділилася кадрами із Венеціанського кінофестивалю, де позувала на червоній доріжці.
Фанати поставили понад 18 тисяч лайків та написали коментарі:
"Вона така красива", "Найкрасивіша у світі", "Найкрасивіша жінка!", "Вічна краса", "Ти дуже красива", "Найкрасивіша у світі", "ти справді красива", "Безстрашна краса стиліста", "Нестаріюча краса", "Ви дуже гарна жінка, з повагою", "дуже красиво і дуже стильно при всій моїй повазі", "Моїй улюбленій актрисі сумно бачити, як ти старієш".
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