Как пишет Politeka.net, Моника Беллуччи - известная итальянская актриса, которой сейчас 57 лет. Несмотря на возраст звезда продолжает выглядеть довольно молодо и является примером для многих женщин. Не забывает Беллуччи и об Инстаграм, где делится самым интересным. А в этот раз Моника поделилась кадрами из Венецианского кинофестиваля, где позировала на красной дорожке.
Фанаты поставили более 18 тысяч лайков и написали комментарии:
"Она такая красивая", "Самая красивая в мире", "Самая красивая женщина!", "Вечная красота", "Ты очень красивая", "Самая красивая в мире", "ты действительно красивая", "Сногсшибательная красота стилиста", "Нестареющая красота", "Вы очень красивая женщина, с уважением", "очень красиво и очень стильно при всем моем уважении", "Моей любимой актрисе грустно видеть, как ты стареешь".
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А еще Politeka сообщала, что 57-летняя Беллуччи впечатлила роскошным образом в красном платье и не скрывала фигуру
Также Politeka писала, что 57-летнюю Беллуччи сравнили с молодой красавицей-дочерью на кадрах вблизи