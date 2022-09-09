Как пишет Politeka.net, Моника Беллуччи - известная итальянская актриса, которой сейчас 57 лет. Несмотря на возраст звезда продолжает выглядеть довольно молодо и является примером для многих женщин. Не забывает Беллуччи и об Инстаграм, где делится самым интересным. А в этот раз Моника поделилась кадрами из Венецианского кинофестиваля, где позировала на красной дорожке.

Фанаты поставили более 18 тысяч лайков и написали комментарии:

"Она такая красивая", "Самая красивая в мире", "Самая красивая женщина!", "Вечная красота", "Ты очень красивая", "Самая красивая в мире", "ты действительно красивая", "Сногсшибательная красота стилиста", "Нестареющая красота", "Вы очень красивая женщина, с уважением", "очень красиво и очень стильно при всем моем уважении", "Моей любимой актрисе грустно видеть, как ты стареешь".

Напомним, Беллуччи в образе роковой леди похвасталась, как быть привлекательной в любом возрасте

А еще Politeka сообщала, что 57-летняя Беллуччи впечатлила роскошным образом в красном платье и не скрывала фигуру

Также Politeka писала, что 57-летнюю Беллуччи сравнили с молодой красавицей-дочерью на кадрах вблизи



