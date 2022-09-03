Моника Беллуччи сумела показать в ярком наряде, как можно быть привлекательной и без уколов красоты.

Как пишет Politeka.net, 57-летняя Моника Беллуччи стала редкой гостьей на телевизионных шоу, практически не снимается в новых фильмах. Тем не менее, каждый выход в свет звезды становится примечательным и вызывает бурную реакцию.

Поклонники все больше обращают внимание на то, как выглядит Моника, как роскошные ее наряды и почему она не скрывает свои морщины. Артистка подчеркнула в свою очередь, что не желает прятаться от придирчивых фотографов и не желает подстраиваться под общие стандарты.

Поэтому на публике Беллуччи спокойно показывает себя такой, какая она есть:

«Она правда королева выбранных образов, прекрасно; Чистая красота, как сладко пахнущий цветок; Желаю вам яркого и красивого...; Супер; Красоточка 💓; Красиво, очень привлекательная женщина; Моя любовь; Великолепно 💖;Просто лучезарный ангел 😍; Красавица в красивом платье ❤» - пишут в сети.

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Сейчас девушка активно сотрудничает с дизайнерами и Деву нередко можно увидеть в самых трендовых нарядах.

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