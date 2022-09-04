Как пишет Politeka.net, 57-летняя Моника Беллуччи является популярной актрисой, моделью и нередко изумляет выбором нарядов для рекламных съемок. Артистка в этом году появлялась на публике лишь несколько раз, но при этом сумела запомниться многим благодаря своему чувству стиля.
В черных классических брюках, аккуратном топе с имитацией корсета и тонкий пиджак с оригинальным принтом создали цельый образ. Благодаря удачно подобранному наряду Моника получила много комплиментов:
«Супер; она будто не старается 😍; Беллиссима Моника 💋; мне очень нравится ее сдержанность❤️; Маравильоса Дивин; лучшая из всех времен; Красиво просто хорошо выглядишь; Сладкий наряд; Ангельское прикосновение💘; Моника самая красивая женщина в мире; Красиво; Моника, ты уверяешь в своем стиле» - пишут в сети.
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Поклонники все больше обращают внимание на то, как выглядит Моника, как роскошные ее наряды и почему она не скрывает свои морщины. Артистка подчеркнула в свою очередь, что не желает прятаться от придирчивых фотографов и не желает подстраиваться под общие стандарты.
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