Як повідомляє Politeka.net, телеведуча Леся Нікітюк завжди перебуває у гущі подій. Після зйомок та волонтерства вона встигає спілкуватися з шанувальниками та поділитися цікавими моментами зі свого життя.

Так, у Instagram stories артистка із сумним обличчям розповіла про важкі зйомки.

«Добрій вечір, everybody! Якщо ви хочете запитати, як я? Я вам відповім якось так. Зараз проходять найважчі зйомки в моєму житті, а я ще імпат, постійно реву, але є дуже багато позитивних моментів. Найголовніше – ми переможемо. Чи достатньо вам такого аргументу?», - розповіла телеведуча.

На завершення Леся Нікітюк запитала своїх фоловерів, як вона виглядає і показала своє обличчя максимально близько.

Раніше, Леся Нікітюк продемонструвала свій візит до косметолога та похвалилася результатом після процедур. Вона показала, як їй роблять чистку обличчя – видаляють комедони.

"Насправді результат набагато кращий", - зазначила теледіва.

Нагадаємо, росіяни накинулися на Лесю Нікітюк, зірка різко відповіла.

Як повідомляла Politeka, Леся Нікітюк прийшла до тями на підлозі біля унітазу: телеведуча розповіла про пережитий кошмар.

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