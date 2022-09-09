Нова пісня Олі Цибульської вселяє віру в перемогу України і нагадує, що незабаром ми всі обіймемося з коханими.

Як повідомляє Politeka.net, українські музиканти продовжують творити мистецтво навіть у період війни, тим самим вселяє у серця українців надію. Українська співачка Оля Цибульська представила нову пісню "Сьогодні", яка відгукнеться у серцях багатьох українців.

Співачка зізналася, що дуже довго не могла знову почати співати і створювати музику, але завдяки повідомленням та підтримці фанатів все ж таки зважилася повернутися до творчості. Оля Цибульська розповіла, що із цією піснею вона відчуває, що воскресла. Адже незважаючи на пекло, що несе війна, життя безперервно і щохвилини продовжується.

"Україна стала центром землі. Як серце, що кровоточить і плаче. Поки що. І це серце б'ється в кожному з нас. Тут і зараз... Можливість жити далі - Збройні Сили України", - додала співачка.



Оля Цибульська також подякувала музиканту Антону Чилібі, з яким представила нову пісню.

У коментарях українці похвалили новинку співачки та залишили кілька компліментів для неї: "Чудова і пісня", "ви розумничка, дякую, переможемо", "Маленька чарівна принцеса", "Як же вона збіглася з нашим контрнаступом", "Так тримати красуня чарівна. Слава Україні”.

Нагадаємо, що Цибульська підкорила запальними танцями своїх батьків через біль.

Як повідомляла Politeka, кума Дзідзьо Цибульська пройшлася Бузовій, Лазарєву та іншими російськими зірками.

Також Politeka писала, що Цибульська чесно розповіла, як її накриває.