Как сообщает Politeka.net, украинские музыканты продолжают творить искусство даже в период войны, тем самым вселяет в сердца украинцев надежду. Украинская певица Оля Цибульская представила новую песню "Сьогодні", которая откликнется в сердцах многих украинцев.
Певица призналась, что очень долго не могла снова начать петь и создавать музыку, но благодаря сообщениям и поддержке фанатов все же решилась вернуться к творчеству. Оля Цибульская рассказала, что с этой песней она чувствует, что воскресла. Ведь несмотря на ад, несущий война, жизнь непрерывно и поминутно продолжается.
"Украина стала центром земли. Как кровоточащее и плачущее сердце. Пока что. И это сердце бьется в каждом из нас. Здесь и сейчас... Возможность жить дальше – Вооруженные Силы Украины", - добавила певица.
Оля Цибульская также поблагодарила музыканта Антона Чилиби, с которым представила новую песню.
В ОП заговорили о переговорах и когда будет подписан мирный договор с рф: "Если позволить россии..."
Жизнь 27-летнего отца и маленького сына оборвалась в одно мгновение: кадры новой трагедии на Одесчине
"И рыбу подкормили": в Сети появилось фото уничтоженной баржи оккупантов, много "двухсотых"
Россияне украли песню Скрябина, мама музыканта решила высказаться: "Им не хватает такого..."
"Не так случилось, как думалось": звезда "Евровидения" Руслана удивила кадрами за границей
В комментариях украинцы похвалили новинку певицы и оставили несколько комплиментов для нее: "Замечательная и песня", "вы умничка, спасибо, победим", "Маленькая волшебная принцесса", "Как же она совпала с нашим контрнаступлением", "Так держать красавица волшебная. Слава Украины ".
Напомним, что Цибульская покорила зажигательными танцами своих родителей через боль.
Как сообщала Politeka, кума Дзидзьо Цибульская прошлась по Бузовой, Лазареву и другим российским звездам.
Также Politeka писала, что Цибульская честно рассказала, как ее накрывает.