Новая песня Оли Цибульской вселяет веру в победу Украины и напоминает, что совсем скоро мы все обнимемся с любимыми.

Как сообщает Politeka.net, украинские музыканты продолжают творить искусство даже в период войны, тем самым вселяет в сердца украинцев надежду. Украинская певица Оля Цибульская представила новую песню "Сьогодні", которая откликнется в сердцах многих украинцев.

Певица призналась, что очень долго не могла снова начать петь и создавать музыку, но благодаря сообщениям и поддержке фанатов все же решилась вернуться к творчеству. Оля Цибульская рассказала, что с этой песней она чувствует, что воскресла. Ведь несмотря на ад, несущий война, жизнь непрерывно и поминутно продолжается.

"Украина стала центром земли. Как кровоточащее и плачущее сердце. Пока что. И это сердце бьется в каждом из нас. Здесь и сейчас... Возможность жить дальше – Вооруженные Силы Украины", - добавила певица.



Оля Цибульская также поблагодарила музыканта Антона Чилиби, с которым представила новую песню.

В комментариях украинцы похвалили новинку певицы и оставили несколько комплиментов для нее: "Замечательная и песня", "вы умничка, спасибо, победим", "Маленькая волшебная принцесса", "Как же она совпала с нашим контрнаступлением", "Так держать красавица волшебная. Слава Украины ".

Напомним, что Цибульская покорила зажигательными танцами своих родителей через боль.

Как сообщала Politeka, кума Дзидзьо Цибульская прошлась по Бузовой, Лазареву и другим российским звездам.

Также Politeka писала, что Цибульская честно рассказала, как ее накрывает.