Як повідомляє Politeka.net, беззмінний ведучий і суддя українського кулінарного шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво з перших днів вторгнення займається волонтерством і навіть пройшов військову підготовку. На своїй сторінці в Інстаграм він розповів про чергову поїздку до Донецької області заради українських захисників.

Кулінар розповів, що мав можливість поспілкуватися з військовим і йому одразу впало в око, що люди на фронті зовсім відрізняються від тих, хто живе у мирних містах.

Перед Ектором Хіменесом-Браво постали максимально позитивні хлопці з вірою в очах, незважаючи на втрати, постійні обстріли та проблеми. Захисники не показують страху чи нервів лише спокій, позитив та загартування. Кулінар побачив, що вони наша опора, але нагадав, що мирні жителі також їхня опора.

"Ми повинні бути спокійні і вірити, підтримувати хлопців і допомагати їм обов'язково, а головне не сваритися між собою. Вони там заради нас і нашого майбутнього, тому ми не маємо права розгойдувати цей конект і довіру, що утворилася. Будьте хоробрими, як вони. Хоробрі, як Україна", - закликав Ектор Хіменес-Браво.

Крім того, кулінар поділився зворушливими кадрами із зустрічі з українськими захисниками. У коментарях користувачі мережі подякували кухареві за волонтерську діяльність і такі потрібні слова.

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