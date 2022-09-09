Как сообщает Politeka.net, бессменный ведущий и судья украинского кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво с первых дней вторжения занимается волонтерством и даже прошел военную подготовку. На своей странице в Инстаграм он рассказал об очередной поездке в Донецкую область ради украинских защитников.

Кулинар рассказал, что у него была возможность пообщаться с военным и ему сразу бросилось в глаза, что люди на фронте совершенно отличаются от тех, кто живет в мирных городах.

Перед Эктором Хименесом-Браво предстали максимально положительные ребята с верой в глазах, несмотря на потери, постоянные обстрелы и проблемы. Защитники не показывают страха или нервов лишь спокойствие, позитив и закалку. Кулинар увидел, что они наша опора, но напомнил, что мирные жители тоже их опора.

"Мы должны быть спокойны и верить, поддерживать ребят и помогать им обязательно, а главное не ссориться между собой. Они там ради нас и нашего будущего, поэтому мы не имеем права раскачивать этот конект и образовавшееся доверие. Будьте храбрые, как они. Храбрые, как Украина", - призвал Эктор Хименес-Браво.

Кроме того, кулинар поделился трогательными кадрами со встречи с украинскими защитниками. В комментариях пользователи сети поблагодарили повара за волонтерскую деятельность и такие нужные слова.

Напомним, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" жестко высказал свое отношение к россиянам.

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