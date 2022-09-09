Як пише Politeka.net, Тіна Кароль – відома українська співачка, яка продовжує вражати розкішними образами фанатів. Артистка віддає перевагу дизайнерським сукням і прикрасам, тому нерідко отримує безліч хвалебних коментарів за свій стиль.

На сторінці Фантіна з'явилося пояснення нових образів зірки: «Трансцендентні смуги сірого кольору грають навколо тіла і утворюють силует, що нагадує глядачеві підводний світ. Це наш спосіб показати, наскільки глибокий і заплутаний внутрішній світ кожної людини.

А срібна сітчаста сукня – мій улюблений образ Кароль, який розкриває її стихію творчості, безмежно бурхливої, як океан».

У мережі відповіли: «❤️Я у захваті! так красиво художньо! ось так Тіна!; Вогонь!; Тіна Кароль Богиня; Яка ж Тіна гарна та витончена ❤; Тіна Король 🇺🇦🙏🌹😍; Неперевершена краса; ❤️Красуня талант і працю і впевненість у завтрашньому дні! Це все Тіна!».

Як можна побачити, Тіна Кароль знялася на вулицях Токіо для українського Vogue. Сукні від бренду Level Couture вразили шанувальників, які написали безліч компліментів та згадали, що для цього бренду одягу артистка є точно музою.

Нещодавно бренд представив колекцію в Японії, а на показі Тіна виконувала пісні нового міні-альбому LELEKA.

Нагадаємо, Кароль на особистому відео зацікавила українців щоденником мрійниці

А ще Politeka повідомляла, що Кароль з бавовною в руках несподівано посміялася з росіян.

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