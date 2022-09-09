Как пишет Politeka.net, Тина Кароль - известная украинская певица, которая продолжает впечатлять роскошными образами фанатов. Артистка предпочитает дизайнерские платья и украшения, поэтому нередко получает множество хвалебных комментариев за свой стиль.

На странице ФанТина появилось объяснение новым образам звезды: «Трансцендентные полосы серого цвета играют вокруг тела и образуют силуэт, напоминающий зрителю подводный мир. Это наш способ показать, насколько глубок и запутан внутренний мир каждого человека.

А серебряное сетчатое платье – мой любимый образ Кароль, который раскрывает ее стихию творчества, безгранично бурного, как океан».

В сети ответили: «❤️Я в восторге! так красиво художественно! вот так Тина!; Огонь!; Тина Кароль Богиня; Какая же Тина красивая и изящная❤; Тина Король 🇺🇦🙏🌹😍; Непревзойденная красота; ❤️Красавица талант и труд и уверенность в завтрашнем дне! Это все Тина!».

Как можно заметить, Тина Кароль снялась на улицах Токио для украинского Vogue. Платья от бренда Level Couture поразили поклонников, которые написали множество комплиментов и упомянули, что для этого бренда одежды артистка точно является музой.

Недавно бренд представил коллекцию в Японии, а на показе Тина исполняла песни из нового мини-альбома LELEKA.

Напомним, Кароль на личном видео заинтересовала украинцев дневником мечтательницы

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