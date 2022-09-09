Как пишет Politeka.net, Тина Кароль - известная украинская певица, которая продолжает впечатлять роскошными образами фанатов. Артистка предпочитает дизайнерские платья и украшения, поэтому нередко получает множество хвалебных комментариев за свой стиль.

На странице ФанТина появилось объяснение новым образам звезды: «Трансцендентные полосы серого цвета играют вокруг тела и образуют силуэт, напоминающий зрителю подводный мир. Это наш способ показать, насколько глубок и запутан внутренний мир каждого человека.

А серебряное сетчатое платье – мой любимый образ Кароль, который раскрывает ее стихию творчества, безгранично бурного, как океан».

В сети ответили: «❤️Я в восторге! так красиво художественно! вот так Тина!; Огонь!; Тина Кароль Богиня; Какая же Тина красивая и изящная❤; Тина Король 🇺🇦🙏🌹😍; Непревзойденная красота; ❤️Красавица талант и труд и уверенность в завтрашнем дне! Это все Тина!».

Популярные статьи сейчас

В ОП заговорили о переговорах и когда будет подписан мирный договор с рф: "Если позволить россии..."

"Протрезвели или осмелели?": путина хотят обвинить в госизмене и отстранить, подробности "бунта" в рф

Кума Дзидзьо Цибульская расстается с мужем, которого недавно показала украинцам: "Выбесили друг друга..."

Россияне украли песню Скрябина, мама музыканта решила высказаться: "Им не хватает такого..."

"Не так случилось, как думалось": звезда "Евровидения" Руслана удивила кадрами за границей
Показать еще

Как можно заметить, Тина Кароль снялась на улицах Токио для украинского Vogue. Платья от бренда Level Couture поразили поклонников, которые написали множество комплиментов и упомянули, что для этого бренда одежды артистка точно является музой.

Недавно бренд представил коллекцию в Японии, а на показе Тина исполняла песни из нового мини-альбома LELEKA.

Напомним, Кароль на личном видео заинтересовала украинцев дневником мечтательницы

А еще Politeka сообщала, что Кароль с хлопком в руках неожиданно посмеялась над россиянами

Также Politeka писала, что Кароль показала, как она проводит время в Токио на самом деле