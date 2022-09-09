Лілія Ребрик раніше показувала, що в той час, коли заплітає волосся молодшої доньки, старша Діана часто робить зачіски сама або просто розпускає волосся.

Як повідомляє Politeka.net, телеведуча та актриса Лілія Ребрик обожнює проводити вихідні зі своєю родиною - коханими чоловіком Андрієм Диким та донечками Діаною та Поліною. Крім того, вона справжня господиня і частенько ділиться з шанувальниками смачними рецептами та корисними порадами.

На цей раз вона зізналася, що експериментує з зачісками, які робить молодшій дочці Поліні. Результатом ведуча поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Відома українська телеведуча Лілія Ребрик вирішила зробити молодшій дочці найкласичнішу і найважливішу зачіску - "корону", яка пасе на довге волосся. Як відомо, плетені з кісок зачіски вже кілька років перебувають на піку популярності. Їх у своєму модному показі використав не один бренд.

"Зробила Поліні нову зачіску. Поля дуже любить усілякі плетіння і з радістю віддається моїм експериментам", - написала Лілія Ребрик у підписі до фото.

Крім того, Лілія Ребрик раніше показувала, що в той час, коли заплітає волосся молодшої доньки, старша Діана часто робить зачіски сама або просто розпускає волосся.

Варто зазначити, що разом із чоловіком, хореографом Андрієм Диким Лілія Ребрик виховує двох маленьких дочок – Діану (2012) та Поліну (2018).

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