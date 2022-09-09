Как сообщает Politeka.net, телеведущая и актриса Лилия Ребрик обожает проводить выходные со своей семьей - любимыми мужем Андреем Диким и дочурками Дианой и Полиной. Кроме того, она настоящая хозяйка и частенько делится с поклонниками вкусными рецептами и полезными советами.
В этот раз она призналась, что экспериментирует с прическами, которые делает младшей дочери Полине. Результатом ведущая поделилась на своей странице в Instagram.
Известная украинская телеведущая Лилия Ребрик решила сделать младшей дочери самую классическую и трудновыполнимую прическу - "корону", которая плетется на длинные волосы. Как известно, плетенные из косичек прически уже несколько лет находятся на пике популярности. Их в своем модном показе использовал ни один бренд.
"Сделала Полине новую прическу. Поля очень любит всякие плетения и с радостью отдается моим экспериментам", - написала Лилия Ребрик в подписи к фото.
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Кроме того, Лилия Ребрик ранее показывала, что в то время, когда заплетает волосы младшей дочери, старшая Диана часто делает себе прически сама или просто распускает волосы.
Стоит отметить, что вместе с мужем, хореографом Андреем Диким Лилия Ребрик воспитывает двух маленьких дочерей – Диану (2012) и Полину (2018).
Напомним, что Ребрик поделилась, какие утренние ритуалы помогают ей держаться в смутные времена.
Как сообщала Politeka, Ребрик с грустью вспомнила о былых временах, показав события двухлетней давности.
Также Politeka писала, что Лилия Ребрик показала свой роскошний загородный дом во время непогоды.